Leyenda del rap The Kidd Creole fue declarado culpable de un asesinato

El rapero conocido como The Kidd Creole, uno de los pioneros del hip hop a nivel mundial, fue declarado culpable por el asesinato de un hombre ocurrido hace cinco años.

El artista, cuyo nombre real es Nathaniel Glover, fue procesado por apuñalar en dos ocasiones a un hombre indigente de 55 años identificado como John Jolly el pasado 1 de agosto de 2017.

El fatal encuentro ocurrió cerca de la medianoche cuando el rapero caminaba hacia su trabajo. Sin conocerlo, un hombre se acercó a saludarlo y le preguntó "¿Cómo va todo?". Sin otra interacción, Glover sacó un arma blanca y dio dos estocadas en el pecho a Jolly.

"Señoras y señores, estamos hablando de Nueva York. Son las 12 de la noche. ¿Quién se acerca preguntándote '¿cómo estás?' con buenas intenciones? Su temor por su vida era razonable", fue parte del argumento de su abogado, el cual no logró convencer al jurado.

The Kidd Creole fue parte de Grandmaster Flash and the Furious Five, un grupo considerado como fundamental en la historia del hip hop principalmente por su hit "The Message".