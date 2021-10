Liam Gallagher dedica canción a su hermano Noel en su nuevo álbum

El exlíder de Oasis no tienes planes de tomarse un descanso por ahora. Liam Gallagher presentará su tercer disco en solitario titulado "C'mon you know" y dio a conocer que se presentará en el festival Knebworth el próximo año, el que marcará 25 años desde el icónico concierto de 1996 que marcó un punto cúlmine en su carrera.

I'm absolutely buzzing to announce that on 4th June 2022 I'll be playing Knebworth. It's gonna be biblical. C'mon You Know. LG xhttps://t.co/ierDSzgJBF pic.twitter.com/GsNw9P8non — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 1, 2021

A través de un video promocional, el Gallagher menor comunicó a sus seguidores ambas noticias: "Estoy absolutamente emocionado de anunciar que el 4 de junio de 2022 tocaré en Knebworth. Será bíblico", posteó junto al nombre de su nueva producción.

Asimismo, durante una entrevista reciente, el músico adelantó los títulos de dos de las canciones que integrarán su nuevo trabajo, el que le sigue a "Why Me? Why Not" de 2019.

Se trata del primer single "Better Days" -Días mejores– quien según sus propias palabras, "está lleno de luz de sol". Mientras que "I wish I has more power" –Desearía tener más poder– que está dedicada a su hermano Noel y ex compañero de grupo: "Es una cancioncita atrevida, pero es preciosa", opinó.

El mismo Noel se burló recientemente de su hermano, afirmando que "no existe de todos modos" al ser consultado sobre si existirá concierto de reunión de Oasis.

Su próximo trabajo se podrá escuchar desde el próximo año, específicamente el 27 de mayo de 2022.

Liam Gallagher ha sido partícipe de varios festivales europeos el último tiempo –como Reading & Leeds y The Isle of Wight, sin embargo, debió cancelar un show del último debido a que sufrió un accidente este mes: se cayó de un helicóptero.