Lorde lanzó nueva versión de "Solar Power" con canciones en maorí

La estrella del pop Lorde sorprendió a sus fanáticos –especialmente a la comunidad con raíces indígenas de Nueva Zelanda– al estrenar un EP con cinco temas de su último disco "Solar Power", pero esta vez en lenguaje maorí.

El producto resultó de la inspiración que recibió por parte de las tías de su mejor amiga, así como de las consultas que hizo a sus colegas, amigos y gente mayor.

Las canciones que están disponibles para reproducir son "Solar Power" –"Te Ao Marama"–, "Stoned at the Nail Salon" –"Mara Kohore"–, Oceanic Feeling – "Hine-i-te-Awatea" y "The Path" –"Te Ara Tika"–.

"No era algo que fuera una gran parte de mi vida, y era algo por lo que tenía una especie de tristeza y un poco de culpa", relató la artista, quien no habla tal idioma de manera fluida y solo lo conocía a partir de canciones que aprendió en el colegio.

Entonces Marija Lani Yelich-O'Connor –su nombre original– acudió a traductores, así como al cantante maorí Hinewehi Mohi, quienes la guiaron para lograr el mejor resultado posible.

"Se sintió realmente grande cuando lo estábamos haciendo. Fue pesado. Fue muy emotivo. Nunca había tenido una experiencia de escritura o grabación como esta. Fue realmente poderoso ", expresó.

Las ganancias de su más reciente proyecto están destinadas para centros de caridad locales.