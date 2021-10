Los Rolling Stones eliminarán canción "Brown Sugar" de su repertorio

El líder y vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger junto a su colega, el guitarrista Keith Richards, acordaron que su polémica "Brown Sugar" de 1971 –Azúcar café– no será incluida en sus set-lists, por lo menos por el momento.

Considerado un tema crudo y sincero, toca temas de connotación sensible, como la esclavitud y las violaciones. Incluso el propio Jagger mencionó anteriormente que no volvería a escribirla de nuevo: "Seguramente me censuraría a mi mismo", dijo en una oportunidad.

"¿No entendieron que se trataba de una canción sobre los horrores de la esclavitud? Pero están tratando de enterrarlo", dijo recientemente Richards.

El músico declaró que la eliminarán para ahorrarse problemas ya que junto a Jagger, opinan que su contenido podría ser malinterpretado: "Por el momento no quiero entrar en conflictos con toda esta mierda", sentenció.

Aunque él aún tiene esperanza de volver a intepretarla próximanente: "Espero que podamos resucitar a la niña en su gloria en algún lugar de la pista", dijo Keith Richards.

Los músicos ya han culminado sus primeras fechas arriba de los escenarios en su gira por Estados Unidos –que comenzó a fines de septiembre– sin la compañía del baterista Charlie Watts, recientemente fallecido.