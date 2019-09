Maluma se descargó tras ser olvidado por los Grammy latinos: "Me duele"

Comienzan a salir las primeras polémicas luego que se conocieron los nominados a los Grammy latinos, con aquellos artistas que no fueron considerados dejando sus quejas en redes sociales.

Uno de ellos fue Maluma, quien dijo estar muy dolido luego que no fuera nominado en ninguna categoría. Parte de su reclamo se enfocó en su disco "11:11" publicado el pasado mes de mayo.

"Tengo una desilusión bien cabrona", escribió en sus historias de Instagram. "Tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi VIDA, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como 'HP', '11 PM', una salsa producida por el más grande, Sergio George, y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse", complementó.

"No puedo esconder este fucking sentimiento que me duele por dentro. Felicidades a todos los nominados de todo corazón", cerró.

Exponentes del reggeaton molestos

Maluma no fue el único artista que mostró sus reparos contra los Grammy Latino, ya que diversos artistas del reggaeton también escribieron mensajes en redes sociales.

Uno de ellos fue Daddy Yankee, quien a pesar de estar nominado dijo que se ha tratado mal al género musical. "No estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto". El propio Maluma le dio me gusta.

Natti Natasha escribió el mismo mensaje, en una especie de unión de artistas contra los Grammy Latino. Misma falta de respeto que esbozó Anuel a través de un video, quien no estuvo nominaciones y calificó como un "descaro".