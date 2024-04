Megadeth en Chile 2024: el posible setlist de su concierto

Después de seis años, la banda estadounidense Megadeth vuelve a Chile con un concierto en solitario en Movistar Arena.

La banda liderada por Dave Mustaine arribará al país en el marco de su gira Crush the World, que promociona su reciente álbum "The Sick, the Dying... and the Dead!" de 2022.

La presentación está fijada para este martes 9 de abril en Movistar Arena, mismo recinto que los recibió en 2017 en su último paso.

Posible setlist de Megadeth en Chile