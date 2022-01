Bruce Dickinson reveló colección de jabones de hoteles del mundo

El cantante de Iron Maiden, Bruce Dickinson, contó que se ha llevado para coleccionar diversos jabones provenientes de hoteles de todo el mundo en los que ha estado.

Una simple pregunta hizo revelar al británico su colección. Al ser consultado en el programa "At Home And Social With" de AXS TV si prefiere jabón en barra o jabón líquido para ducharse, dijo tomar "lo que esté disponible".

"De hecho, tengo una gran colección de jabones de hoteles de todo el mundo, y nunca he tenido que comprar gel de ducha o jabón en los últimos 10 años", confesó Dickinson.

"Mi novia está absolutamente furiosa. Ella va y compra todas estas cosas. Yo le digo 'está bien, bueno, eso es para ti. Tenemos suministro para un año allí'", contó el músico.

"Tienes los jabones de forma divertida. Siempre me intriga el jabón en forma de herradura. Es como, '¿Para qué es eso? ¿Y a dónde va?' Estas son cosas que te dan en los hoteles. Piensas, '¿Quién pensó eso?' Jabón con pequeñas partes ásperas", expresó la voz de la Doncella de Hierro.