Guitarrista de Judas Priest sufrió rotura de la aorta en pleno show

El guitarrista de Judas Priest, Richie Faulkner, ha compartido detalles de la emergencia médica en el escenario que lo llevó a una cirugía de corazón la semana pasada.

El músico, de 41 años, dijo haber sufrido un aneurisma aórtico que puso su vida en peligro inmediato. "Mi aorta se rompió y comenzó a derramar sangre en mi cavidad torácica", dijo a Rolling Stone en un comunicado.

"Por lo que me ha dicho mi cirujano, las personas con esto no suelen llegar con vida al hospital", agregó Faulkner sobre lo que le ocurrió mientras la banda tocaba en el Festival Louder In Life en Kentucky el 26 de septiembre.

Faulkner terminó el show, antes de ser trasladado de urgencia al Centro Rudd Heart and Lung de la cercana Universidad de Louisville. Allí, fue sometido a una cirugía a corazón abierto de emergencia, donde partes de su pecho "fueron reemplazadas con componentes mecánicos", dijo a Rolling Stone.