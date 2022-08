Como preámbulo de su último disco próximo a estrenar, "Sick, The Dying...and the Dead!", la banda de heavy metal Megadeth liberó la pista "Soldier On!", que en sus épicos riffs recuerda su canción "Countdown to Extinction" publicada 20 años atrás. El nuevo álbum de Dave Mustaine y compañía estará disponible desde el 2 de septiembre.

