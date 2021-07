Metallica festejará 40 años de carrera con shows en San Francisco

La banda estadounidense Metallica anunció dos shows especiales fijados para diciembre en San Francisco para celebrar sus 40 años de historia.

El 17 y 19 de diciembre, el cuarteto regresará al Chase Center para actuar ante una audiencia que está abierta solo a los miembros del club de fans Fifth Member de la banda. En ambas presentaciones se preparan dos repertorios distintos.

Además del par de espectáculos, la banda organizará una serie de actividades en toda la ciudad durante un período de cuatro días a partir del 16 de diciembre, incluidas sesiones de degustación de su whisky Blackened y presentaciones de comedia y música en vivo.

MTF?!? Metallica turns 40! What better way to mark this milestone than to invite the worldwide #MetallicaFamily to join us in San Francisco where we will be performing two different live sets at @ChaseCenter on December 17 & 19 for Fifth Members only!!



➡️ https://t.co/7VXMcbNUP4 pic.twitter.com/FQvg7WeJS8