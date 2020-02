Ozzy Osbourne cancela gira para iniciar tratamiento de Parkinson

Luego de un año con varios problemas médicos, incluido el diagnóstico de Parkinson, Ozzy Osbourne canceló su gira norteamericana que iniciaría en mayo para el tratamiento de su enfermedad.

A principios del año pasado, el cantante sufrió una caída que requirió cirugía, que lo alejó de los escenarios. Y este 2020, reveló que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson.

"Estoy muy agradecido de que todos hayan sido pacientes porque he tenido un año de mierda", dijo Osbourne en un comunicado.

"Desafortunadamente, no podré llegar a Suiza para recibir tratamiento hasta abril y se demora de seis a ocho semanas. No quiero comenzar una gira y luego cancelar shows en el último minuto, ya que no es justo para los fanáticos", expresó el músico.

Eso sí, Osbourne afirmó que tiene esperanza de volver a tocar. "Prefiero que obtengan un reembolso ahora y cuando haga la gira por Norteamérica, todos los que compraron un boleto para estos shows serán los primeros en la fila para comprar boletos en ese momento", dijo.

El británico se presentaría en Norteamérica desde mayo hasta julio. Aún están en pie las fechas en Europa que tiene fijadas para octubre.

La noticia llega justo días antes de que salga a la venta su álbum "Ordinary Man", que estará disponible desde este viernes.