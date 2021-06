Metallica celebra 30 años del "Black Album" con edición de covers

El grupo Metallica anunció que este 2021 celebrará los 30 años de su disco homónimo, conocido como "Black Album", con una especial edición de covers a cargo de más de 50 artistas.

Se trata de "The Metallica Blacklist", un trabajo que incluirá las 12 canciones que componen el disco original reversionadas por artistas tan diversos como Royal Blood, St. Vincent, Weezer, Mac de Marco, Ghost, Dave Gahan (Depeche Mode) y Volbeat, entre otros.

También destaca la presencia de la chilena Mon Laferte, quien grabó una versión en español de "Nothing Else Matters". Entre los latinos presentes también está Juanes con "Enter Sandman", el reggeatonero J Balvin con "Wherever I May Roam", el dúo Ha*Ash y el mexicano José Madero con "The Unforgiven" y Rodrigo y Gabriela con "The Struggle Within".

El primer sencillo de este trabajo estuvo a cargo de Miley Cyrus y una emotiva versión de "Nothing Else Matters" junto a Elton John, el chelista Yo-Yo Ma, Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) y Robert Trujillo, acutal bajista de Metallica.

Además de este álbum de tributos el cuarteto lanzará una edición especial del "Black Album" que incluirá demos y versiones alternativas y en vivo de estos temas.

Ambos trabajos verán la luz el próximo 10 de septiembre.