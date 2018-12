Michael Bublé: "Nunca volveré a hacer otro disco de Navidad"

Superado el embate más duro de su vida, Michael Bublé vuelve por partida doble: primero, con un nuevo disco de estudio que califica de "terapia personal" y, segundo, con el ya habitual repunte en ventas de su exitosísimo disco "Christmas" (2011), al que afirma sin embargo que no piensa dar continuidad.

"Estoy seguro de que a mi compañía le encantaría. Incluso mi propia familia me lo sugiere de vez en cuando, pero nunca volveré a hacer otro disco así, porque yo no quise hacer un disco de Navidad, sino el disco de Navidad", asegura a Efe el "crooner" de mayor éxito comercial de la actualidad.

En su explicación, el intérprete canadiense añade que esa decisión le exige mucha "fuerza de voluntad", porque le encanta este género musical.

"Me encantaría hacer otros siete discos navideños, pero ese álbum me parece la quintaesencia del espíritu navideño y no quiero arruinarlo con otro por ganar más dinero. No quiero dinero; lo que quiero es ser feliz", insiste.

Con más de 75 millones de copias vendidas en todo el mundo y cuatro Grammys, Bublé (Burnaby, Canadá, 1975) repite este mensaje con vehemencia desde que en 2016 anulara toda su agenda profesional para estar junto a su familia y su hijo mayor, diagnosticado con un cáncer de hígado del que fue tratado con éxito en Estados Unidos.

"En ese preciso momento de mi vida, no había sitio para nada más que no fuese para ellos. No hubo una decisión que tomar", subraya el músico antes de insistir que "cuando se atraviesan momentos así de duros, no te importa nada que tenga que ver con el dinero o el éxito, solo la supervivencia".

De la energía depositada en aquellos meses de lucha surge ahora un nuevo disco de estudio, representado con un corazón en su portada que ha de leerse sencillamente como "Love" y que fue publicado hace solo unas semanas.

"Lo que el mundo necesita es amor, ahora más que nunca", señala sobre el título del décimo álbum de su carrera, concebido para sí mismo "como una terapia personal, sin más preocupación que la de ser, más que honesto, real".

En él se incluye el corte "Love you anymore", coescrito junto a Charlie Puth, y "Forever now", un tema completamente de su autoría sobre "la nostalgia y lo rápido que la vida va".

Junto a ellos, en su nuevo disco vuelve a apropiarse de temas míticos, como "When I fall in love", clásico popularizado por artistas como Doris Day, Nat King Cole o su compatriota Celine Dion, "no propiamente una canción de amor, sino más bien un tema triste en el que el protagonista habla de cómo amó una vez".

"Para mí es mucho más sencillo escribir una canción nueva que reimaginar un tema antiguo", declara sorprendentemente este experto en versionar "standards" de la música anglosajona, a las que siempre procura ofrecer una lectura personal, tanto en los arreglos como en la emoción.

Para ello, cuenta, ve las canciones "como pequeños filmes que suceden en un tiempo y lugar", como con "La vie en rose", otro de los clásicos que reinterpreta en su nuevo álbum, inspirándose en la relación que nació entre este canadiense y su mujer, la actriz argentina Luisana Lopilato, "pese a carecer de una cultura y una lengua en común".

Bublé ha incluido además colaboraciones con dos estadounidenses de gran talento pero poco conocidas: Cécile McLorin Salvant, premiada en 2016 con el Grammy al mejor disco vocal de jazz, y Loren Allred, a quien descubrió no por su paso por el concurso "The Voice", sino por su interpretación de uno de los temas de la B.S.O. de "The Greatest Showman".

"Existe esa idea de contratar a las mayores estrellas, pero a mí lo que me preocupa no es lo que es mejor para el álbum, para el ego o para las redes sociales, sino para la canción, y ellas lo eran. Cuando yo empezaba, Tony Bennett me eligió para cantar con él y estoy seguro de que hubo quien cuestionó esa decisión, pero a él le gustó mi voz y estoy orgulloso de mostrar esa misma fuerza", dice.

De "Love" llegó a escribirse que sería su último disco, algo que posteriormente fue negado en un comunicado, pero que Bublé prefiere no repetir delante de las cámaras.

"Sería darle poder a un tabloide. Cuando te haces famoso, sabes que se dirán cosas que no son ciertas. La gente tiene que tener cuidado con lo que lee, especialmente en internet", previene.

De hecho, corrige otra falsedad que circula por la red, la de que su próxima gira llevará por título "Don't believe the rumors" (No haga caso de los rumores).