Mike Patton cancela actuaciones en vivo por problemas de salud mental

El cantante Mike Patton anunció que cancelará todas sus presentaciones en vivo debido problemas en su salud mental, afectando a las giras de Faith no More y Mr. Bungle.

"Siento reportar que debido a razones de salud mental no podré continuar con los calendarios de Faith no More y Mr. Bungle. Tengo temas que se exacerbaron con la pandemia y con los que estoy lidiando hoy en día", dijo el músico en redes sociales.

Si bien la voz de "Evidence" no dio detalles de lo que lo afecta, aseguró que estos problemas "me hacen sentir que podría no estar como debería y no me permitirá estar al 100%".

"Las bandas me apoyan en esta decisión y espero que en el futuro podamos resolver esto de la manera más sana posible", concluyó Patton.

Por su parte Faith no More, que iba a volver a los escenarios tras cinco años de actividad, aseguró que "un miembro de nuestra familia necesita ayuda y creemos que seguir adelante con esos shows tendría efectos profundamente destructivos en Mike, cuyo valor para nosotros como un hermano es mucho mayor a lo que es su trabajo o que sea nuestro cantante".

"Él cuenta 100% con nuestro apoyo para que haga lo que tenga que hacer para que esté bien", cerró la banda.

Por ahora la decisión de Patton solo afectará a los shows que Faith no More había programado en Estados Unidos en septiembre y octubre, mientras que Mr. Bungle se perderá un par de presentaciones en Chicago durante este mes.