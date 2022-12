Miley Cyrus pidió eliminar su colaboración del nuevo disco de Morrissey

La cantante Miley Cyrus pidió eliminar todo registro de su colaboración en "Bonfire Of Teenagers", el próximo disco del cantante Morrissey.

El ex The Smiths fue el encargado de revelar la decisión de la estadounidense, indicando que "Miley Cyrus quiere que la saquen de la canción 'I am Veronica' en la que voluntariamente cantó coros hace dos años". Junto a la noticia publicó una fotografía de las sesiones de grabación.

El británico no entregó motivos sobre la salida de Cyrus, pero recalcó que esto estaba ocurriendo tras haberse "separado voluntariamente" de la compañía de management Maverick/Quest y del sello angelino Capitol Records.

La ex "Hannah Montana" era una de las estrellas invitadas a "Bonfire Of Teenagers" junto a Flea y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop y el productor Andrew Watt.

El álbum tiene fecha de estreno fijada para febrero de 2023. Sin embargo el término de la relación laboral entre Morrissey y Capitol Records seguramente afectará a esta planificación.