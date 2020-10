Miley Cyrus prepara disco tributo a Metallica

Siguiendo la euforia por sus covers, la cantante Miley Cyrus anunció que está trabajando en un disco con reversiones del grupo Metallica.

En entrevista con Interview, la ex chica Disney confirmó que "hemos estado trabajando en un disco con covers de Metallica y en eso estoy ahora".

"Hemos sido muy afortunados de poder seguir trabajando en nuestro arte durante la pandemia. Al principio me sentía sin inspiración pero ahora me siento totalmente en llamas", agregó la artista.

Hace unos años Cyrus incluyó una versión del clásico "Nothing else matters" durante sus conciertos, aunque no confirmó si esa canción será parte de este nuevo trabajo.

A comienzos de 2019 Miley Cyrus fue parte del tributo al fallecido Chris Cornell con una interpretación de "Say hello 2 heaven" (Temple of the Dog) que dejó impresionado a Lars Ulrich, baterista de Metallica.

Además de su trabajo en el pop, Cyrus es conocida por tributar a diversas bandas de rock, acumulando covers de The Cure, The Cranberries y Pink Floyd, entre otros.