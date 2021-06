Morrissey anuncia nuevo disco y busca ayuda para publicarlo

El cantante Morrissey anunció que tiene listo su próximo disco de estudio, pese a que no cuenta con un sello discográfico para su edición y su publicación.

"El peor año de mi vida concluye con el mejor álbum de mi vida", dijo escuetamente el británico al anunciar su nuevo trabajo titulado "Bonfire of Teenagers".

De acuerdo a la información de su sitio web la placa fue grabada en los últimos meses en la ciudad de Los Angeles y cuenta con 11 tracks, pero aún no se encuentra disponible debido a Morrissey no posee contrato con ninguna disquera.

"El disco está disponible para el postor más alto (o el más bajo)", asegura el artista en su página oficial.

Este será el álbum de estudio número 14 de Morrissey y el tercero que lanza en años consecutivos tras "California Son" de 2019 y "I Am Not a Dog on a Chain" de 2020.