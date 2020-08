Ariana Grande y Lady Gaga lideran las nominaciones a los MTV Video Music Awards 2020

La próxima edición de los MTV Video Music Awards tendrá a Ariana Grande y Lady Gaga como las grandes favoritas al encabezar la lista de nominados para la ceremonia del próximo 30 de agosto.

Las dos cantantes obtuvieron nueve nominaciones cada una, incluida la colaboración entre ambas en el single "Rain On Me" del álbum "Chromatica" de Lady Gaga. Billie Eilish y The Weeknd, con seis nominaciones cada uno, siguen más abajo en la lista.

La entrega de premios de este año presenta nuevas categorías a raíz de la pandemia de coronavirus, incluyendo "Mejor video musical desde casa" y "Mejor actuación de cuarentena".

La ceremonia de los MTV Video Music Awards 2020 está fijada para el 30 de agosto en Barclays Center de Nueva York, en el primer evento grande desde el inicio de la pandemia.

Revisa las nominaciones más importantes:

Vídeo del año

Billie Eilish – "everything i wanted"

Eminem ft. Juice WRLD – "Godzilla"

Future ft. Drake – "Life Is Good"

Lady Gaga ft. Ariana Grande – "Rain On Me"

Taylor Swift – "The Man"

The Weeknd – "Blinding Lights"

Artista del año

DaBaby

Justin Bieber

Lady Gaga

Megan Thee Stallion

Post Malone

The Weeknd



Canción del Año

Billie Eilish – "everything i wanted"

Doja Cat – "Say So"

Lady Gaga with Ariana Grande – "Rain On Me"

Megan Thee Stallion – "Savage"

Post Malone – "Circles"

Roddy Ricch – "The Box"



Mejor colaboración

Ariana Grande & Justin Bieber – "Stuck with U"

Black Eyed Peas ft. J Balvin – "RITMO (Bad Boys For Life)"

Ed Sheeran ft. Khalid – "Beautiful People"

Future ft. Drake – "Life Is Good"

Karol G ft. Nicki Minaj – "Tusa"

Lady Gaga ft. Ariana Grande – "Rain On Me"



Mejor Artista emergente

Doja Cat

Jack Harlow

Lewis Capaldi

Roddy Ricch

Tate McRae

YUNGBLUD

Mejor canción Latina

Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin – "China"

Bad Bunny – "Yo Perreo Sola"

Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul – "MAMACITA"

J Balvin – "Amarillo"

Karol G ft. Nicki Minaj – "Tusa"

Maluma ft. J Balvin – "Que Pena"

Mejor vídeo musical desde casa

5 Seconds of Summer – "Wildflower"

Ariana Grande ft. Justin Bieber – "Stuck with U"

Blink-182 – "Happy Days"

Drake – "Toosie Slide"

John Legend – "Bigger Love"

Twenty one pilots – "Level of Concern"



Mejor actuación de cuarentena

Chloe & Halle – "Do It" from MTV's Prom-athon

CNCO – Unplugged At Home

DJ D-Nice – Club MTV presents #DanceTogether

John Legend – #togetherathome Concert Series

Lady Gaga – "Smile" from One World: Together At Home

Post Malone – Nirvana Tribute