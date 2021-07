Muere el recordado violinista de Kansas Robby Steinhardt

Robby Steinhardt, el recordado violinista del grupo estadounidense Kansas, falleció a los 71 años debido a complicaciones derivadas de una pancreatitis aguda.

Según informó su familia a Prog, el músico acababa de finalizar un disco solista y se preparaba para una gira promocional por Estados Unidos cuando enfermó.

Steinhardt fue parte de la formación original de Kansas desde inicios de los 70, década en la cual inscribieron hits como "Dust in the wind" y "Carry On Wayward Son". Tras su salida de la formación en 1982 retornó a fines de los 90.

El también cantante del grupo fue parte del show realizado en el Festival de Viña del Mar en 2006. Posterior a eso Robby Steinhardt se retiró de la banda para siempre.