Murió Gerry Marsden, intérprete de la famosa "You'll Never Walk Alone"

Este domingo falleció a los 78 años el cantante británico Gerry Marsden, que en 1963 junto a su banda Gerry and the Pacemakers hizo popular la canción "You'll Never Walk Alone".

Marsden lideró el conjunto desde 1959 y a fines de 1963 lanzaron su single "You'll Never Walk Alone", tema que había sido compuesto por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein casi dos décadas antes, a mediados de los '40, y que fue adoptada por sus hinchas como el himno del Liverpool.

El propio equipo reaccionó a la muerte del músico, afirmando que están "profundamente entristecidos. 'Scouser' (natural de Liverpool) y aficionado de toda la vida del Liverpool, Marsden fue la voz principal de la banda de 'merseybeat' (sonido propio de la ciudad) de los 60 Gerry and the Pacemakers, cuya versión de 'You'll Never Walk Alone' fue adoptada por el 'Kop' (grada del estadio Anfield Road) en 1963", agrega.

El club recuerda que "el tercer sencillo del grupo, una versión del clásico de Rodgers y Hammerstein, se hizo famoso en todo el mundo como el himno del Liverpool y se canta momentos antes del comienzo de cada partido en casa en Anfield".