Américo y Leo Rey desclasificaron motivos detrás de histórica rivalidad

Por varios años, Leo Rey y Américo tuvieron una recordada enemistad, la cual desclasificaron en en el programa "Podemos Hablar".

"Vamos a transparentar (...) Estábamos en un gran momento, La Noche la estaba rompiendo; yo también quería estar en los escenarios que estuvo La Noche, y Leo me dice 'podríamos hacer algo juntos', y yo digo 'sí, puede ser, claro que sí'", partió explicando Américo.

Posteriormente, Leo comentó a un programa de farándula que su antiguo grupo iba a colaborar con el ariqueño.

"Me abordan a mí en uno de estos programas y me dicen '¿Américo, de verdad vas a grabar con Leo?' y como no había nada concreto, honestamente yo digo 'no, no hay nada'. Le pegué ahí en el corazón, le dolió a Leo", reconoció el cantante.

Sin embargo, esta rivalidad quedó zanjada durante la pandemia, cuando el intérprete de "Te Vas" invitó a su colega a hacer contenido digital

"Le dije '¿te acordai' que la otra vez me dijiste que no? Así que ahora no pasa nada perrito, me tengo que ir'", recordó Rey.

"Después de ese 1 a 1, ya estábamos en empate y había que juntarse", sentenció Américo, que estrenó su colaboración con el también gamer "Sigue la cumbia" en septiembre del año pasado.