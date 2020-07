Festival Movidos ofrecerá más de 20 shows gratuitos por streaming

Este 1 de agosto se realizará el festival musical Movidos, una instancia que ofrecerá más de 20 presentaciones de artistas nacionales de manera gratuita.

La instancia, organizada por la red Movidos por Chile y el Festival Internacional de Innovación Social (fiiS), contará con las actuaciones de Javiera Mena, Pablo Chill-E, Pedropiedra, Los Jaivas y Nano Stern.

En total serán más de ocho horas de música, en las cuales también se solicitarán aportes para escoger entre más de 70 causas, que agrupan distintas organizaciones orientadas a la ayuda de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personal del área de la salud, familias en contextos vulnerables, personas privadas de libertad, en situación de calle, migrantes y personas con capacidades distintas.

"Me parece una iniciativa muy original para ayudar y aunque esté en la distancia me siento muy conectada con lo qué está pasando en en Chile", dijo Javiera Mena desde España.

Además los artistas mencionados, el festival contará con Tiro de Gracia, Rubio, Pascuala Ilabaca, Mariel Mariel, Dani Ride, Rodrigo Salinas, Paz Court, Anto Bosman, Cantando Aprendo a hablar, Sergio Lagos, Fernando Milagros, We are the grand, Saiko, En Secreto y la Orquesta sinfónica de Concepción con Claudia Acuña.

El evento será emitido este 1 de agosto desde las 10:00 horas a través de su sitio web.