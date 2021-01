MC Billeta regresa con "Invencible", su primer disco en diez años

MC Billeta se pegó el estirón. El artista que se dio a conocer cuando era solo un niño, ahora tiene 22 años y está de regreso con "Invencible", su primer disco oficial en una década.

La columna vertebral del álbum es el hiphop, pero también incorpora elementos de reggae y música urbana. El trabajo llega junto al video para el single "Solo", una declaración de principios de MC Billeta en que aparece acompañado por Sierap, miembro del proyecto Flow Seduction.

MC Billeta no estuvo oculto ni en pausa durante este tiempo. Todo lo contrario: el músico decidió ampliar su horizonte sonoro y participó en diversos emprendimientos artísticos. Dos años después de lanzar el mixtape "Nada Especial" (2015) formó parte del proyecto DaHomis junto a Gonem Beat, y en 2019 estrenó "Música para el alma", el disco debut de Orfanato, iniciativa que lo reunió con su hermano Niel Brown. Ese extenso recorrido pavimentó el camino para retornar con un nuevo trabajo firmado con su nombre.

En 2010 MC Billeta irrumpió en la escena local apadrinado por Latin Bitman, quien produjo su álbum "Pedaleando Lento" (2011, Warner Music) y tuvo éxitos como "No no no" y "Puede que". La atención que recibió ese niño que rapeaba como los grandes le permitió presentarse en 2012 en el festival Lollapalooza, donde compartió cartel con artistas como Foo Fighters, MGMT y Skrillex. En los años que vinieron, MC Billeta se presentó en escenarios como el festival Frontera, Rockódromo, la Cumbre del Rock, el Festival Neutral y el Congreso Futuro, entre otros.

"Invencible" ya está disponible en las plataformas digitales.