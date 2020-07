Nick O’ryan y la crisis por Covid-19: "La música es una de las más afectadas"

La escena del sonido urbano chileno sigue creciendo con el pasar de los meses. A los ya consagrados Pablo Chill-E, Gianluca, Princesa Alba, Polimá Westcoast y Young Cister, se les suman voces de jóvenes que buscan hacer de este un camino al éxito. Así es el caso de Nick O'ryan, cantante nacional de 20 años que recientemente lanzó un remix para su tema "Como Quisiera".

La canción cuenta con la producción de Vladimir Muñoz (Paloma Mami, Don Omar) y la colaboración del cantante Izone, y del peruano Boris Silva, exponente de la salsa y los ritmos tropicales. Por la contingencia sanitaria, los artistas decidieron grabar cada una de las partes en sus propios estudios, tomando todas las precauciones higiénicas necesarias.

"La colaboración se da gracias a mi manager. Él me habló de Boris Silva, mucho tiempo atrás y al momento de que se nos ocurrió la idea de hacer un remix, Boris fue el primer candidato. Mientras organizábamos todo con Boris, él me da la idea de incluir a alguien que fuera más 'urbano' y ahí no dude en incluir a Izone", explicó Nick a Cooperativa.

Si bien la carrera de O'ryan se se encamina por los sonidos más ligados al trap y reggaeton, sus influencias cruzan por diferentes estilos y lo motivan a pulir aún más su trabajo como artista: "Tengo referentes musicales súper grandes como Michael Jackson, Ed Sherran, Los Prisioneros, entre otros. Y tengo un problema que a la vez es un beneficio. Con la poca trayectoria que tengo, necesito sentir que estoy alcanzando a mis referentes, por más de que exista una diferencia gigante, necesito trabajar en mis ensayos de baile, actuación o canto como si al día siguiente tuviera una presentación con ellos en un festival".

Trabajar en confinamiento

Desde marzo pasado, la industria del espectáculo ha visto cómo su actividad se ha reducido por las diferentes medidas sanitarias adoptadas por las autoridades nacionales. Los procesos creativos se han diversificado, a la vez que otros se ven mermados por la inestabilidad que genera el confinamiento.

Para Nick, la actual rutina de trabajo no dista mucho de la que llevaba en su vida anterior a la cuarentena. "Normalmente el músico siempre tiende a estar encerrado en un lugar sin tanta vida social, en ese caso no ha sido complicado. Pero si todo lo que son shows, entrevistas, actividades para poder potenciar un single, han cambiado bastante. Se nota que la industria musical es una de las más afectadas con esto ya que gran parte del trabajo era presencial", agregó el artista.

Lo que viene

A pesar del encierro, Nick sigue con el trabajo musical, el cual verá su punto cúlmine en septiembre con el lanzamiento de su primer largaduración, donde existirá un cruce de diferentes sonidos. "Estoy muy emocionado de este disco que saldrá en mis plataformas musicales. El álbum viene a mostrar gran parte de lo que se ha estado trabajando, mezclando ritmos urbanos, baladas o incluso ritmos urbanos de reggaeton mezclados con pop y música andina chilena. Una mezcla única que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer y que pude incluirla en este disco. Sé que la gente disfrutará esto. Me preocupé en hacer canciones buenas y me siento como un niño cuando las escucho", sentenció el joven intérprete.