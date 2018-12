Radio de Seattle elige dos álbumes chilenos entre los mejores de 2018

La radio KEXP es una de las estaciones más reconocidas de la música alternativa en Estados Unidos que acaba de presentar los álbumes latinos más destacados de 2018, lista que incluye a dos nombres chilenos.

La estación con sede en Seattle tiene un espacio para la música latina con un programa llamado El Sonido, que presentó los 10 discos más destacados en español de la temporada.

Rubio (el proyecto de Fran Straube) con "Pez" y Álex Anwandter con "Latinoamericana" destacan en la selección de la radio estadounidense junto a nombres como la española Rosalía y los colombianos Monsieur Periné.

KEXP destaca por hacer sesiones en vivo de artistas de diversos lugares del planeta. Por sus estudios han pasado nombres como Florence and the Machine, Arctic Monkeys, Portugal. The Man, Bomba Estéreo y Rodrigo Amarante.