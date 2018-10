"Tito" Fernández por denuncia de violación: "Lo niego todo"

El reconocido artista Humberto Baeza, más conocido como "Tito" Fernández, fue denunciado por una mujer por los delitos de violación y abuso sexual en una querella patrocinada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg).

El hecho que dio a conocer el cuerpo de Reportajes de La Tercera, detalló que el hecho ocurrió cuando la denunciante (cuya identidad no se reveló) era parte de un Centro Integral de Estudios Metafísicos (CIEM), liderada por el músico desde hace varias décadas.

Fernández sostuvo en El Mercurio que no se referirá a las acusaciones hasta ponerse de acuerdo con su abogado respecto a los pasos a seguir. De todas formas, negó todo.

"No tengo la menor idea, como no existió eso, no se me ocurre. Yo conozco muy poco a las personas que participan ahí. Yo voy solo a leer mi libro y punto", señaló.

En ese sentido, dijo respecto a la acusación de abuso sexual, que "lo niego todo, no es así y nunca fue así".