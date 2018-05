We Are The Grand publicó su tercer disco "Raíz"

Ya está disponible en las principales plataformas de streaming "Raíz", tercer trabajo discográfico del grupo chileno We Are The Grand. La placa llega precedida por los singles "Vientos", "Arráncame" y "Luna" y tendrá su estreno en vivo el sábado 16 de junio en el Teatro Novedades.

El vocalista y guitarrista de la agrupación, Sebastián Gallardo describe este álbum como "un disco marcado por la ruptura. Hubo sucesos en nuestras vidas personales y como banda que inspiraron el sentimiento que cruza a todas las canciones. Esta vez hubo especial preocupación por construir una obra integral y no un grupo de temas sin conexión entre ellos. Me gusta pensar que al escuchar el disco de principio a fin logra contar una historia completa", asegura el músico.

El show de lanzamiento marcará la despedida de We Are The Grand de escenarios nacionales, ya que en agosto partirán a México para internacionalizar su carrera. Las entradas están a la venta a través de nocheslatinas.tusentradas.plus y también por otros canales de venta autorizados (Ticketplus, Octopass, Ecopass, y Webticket).

Escucha "Raíz" a continuación: