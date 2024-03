Niall Horan en Chile 2024: fecha, lugar y venta de entradas

El inglés Niall Horan vuelve a Chile después de seis años con un concierto como parte de su gira The Show.

El ex One Direction regresa al país tras su debut de 2018 con una presentación basada en canciones de sus tres discos solistas, incluyendo "The Show", su último lanzamiento.

¿Cuándo es?

El show de Horan será el 4 de octubre de 2024.

Lugar

El concierto está fijado en Movistar Arena, mismo lugar que lo recibió en 2018.

Venta de entradas

La preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia tiene un 20% de descuento y comienza el miércoles 6 de marzo a las 10:00 horas.

La venta general estará disponible a partir del viernes 8 de marzo en Puntoticket.

Precios de entradas

Los valores sin cargo por servicio son: