Nicki Nicole confirma quiebre con Peso Pluma: "Yo ahí no me quedo"

Tras varias especulaciones, la cantante Nicki Nicole confirmó el fin de su relación con Peso Pluma.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "X Eso BB" informó a sus seguidores que el romance con el mexicano, que fue visto con otra mujer en Las Vegas, acabó.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", partió la argentina en el sentido posteo.

Bajo esta línea, la artista aseguró que se enteró de la infidelidad de la voz de "Ella Baila Sola" mediante redes sociales.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".

La ex pareja había confirmado su relación el pasado noviembre e incluso la joven, que integró el jurado de Viña 2023, defendió la polémica presentación de su colega en el certamen.