30 años de "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana, el himno de una generación

El 10 de septiembre de 1991 se lanzó "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana, una canción que marcó a una generación y se convirtió en un legendario himno del rock.

El tema fue lanzado como primer single del disco "Nevermind" del trío estadounidense, que fue lanzado dos semanas después. Eso sí, no estaba contemplado como sencillo pero le ganó la decisión final a "Come as You Are", otro de los éxitos del álbum.

La canción presenta un inicio con el sonido de batería de Dave Grohl, quien se había sumado al grupo un año antes, dándole un sonido característico desde detrás de los platillos.

Otro punto característico del tema fue su videoclip, que tuvo un presupuesto de 30 mil dólares. El video se basa en el concepto de un concierto escolar que termina en anarquía y disturbios, inspirado en la película "Over the Edge "de 1979 de Jonathan Kaplan y la película "Rock 'n' Roll High School" de los Ramones.

En 2000, VH1 calificó la canción en el puesto 41 en su lista de "100 mejores canciones de rock", mientras en 2002 la revista británica NME la puso en segundo lugar en su lista de "100 mejores singles de todos los tiempos". En tanto, en 2004, Rolling Stone clasificó a "Smells Like Teen Spirit" en el noveno lugar de su lista de "Las 500 mejores canciones de todos los tiempos".