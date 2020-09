Noel Gallagher se niega a usar mascarilla: "Si me contagio es asunto mío"

El músico británico Noel Gallagher reveló su postura contra el uso de mascarillas pese a que es un elemento exigido por las leyes del Reino Unido durante esta pandemia.

En conversación con el podcast de Matt Morgan, el ex Oasis aseguró que el uso de barbijos "es una completa tontería", y argumentó que "se supone que debes usarlos en supermercados, pero puedes ir al pub y estar rodeado de cada todos los imbéciles".

Recientemente el gobierno de Gran Bretaña determinó la obligación de utilizar mascarillas en tiendas, supermercados y transporte público, algo que Gallagher se negó a cumplir. "Hace unas semanas estaba yendo a Manchester y un tipo me dijo '¿Puedes ponerte la máscarilla? Los fiscalizadores subirán y te multarán con mil libras. Pero no tienes que ponértela si estás comiendo'".

"Entonces pensé. 'Oh, claro, este virus asesino que está arrasando en el tren va a venir y atacarme, pero si me ve comiendo un sándwich, ¿me dejará tranquilo porque estoy almorzando?'", expresó con evidente ironía.

El autor de "Wonderwall" también contó que una vez le exigieron usar mascarilla dentro de un supermercado y que él pidió hablar con el gerente. "Me importa un carajo. Elijo no usar y si contraigo el virus, es asunto mío, de nadie más. Si todos los demás idiotas llevan una mascarilla, no se la quitaré, y si la tengo, no me la quitarán. Creo que es una tontería", concluyó.