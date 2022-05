Olivia Rodrigo reinó en los Billboard Music Awards: Mira el listado de ganadores

La cantante Olivia Rodrigo se convirtió en la artista más ganadora de los Billboard Music Awards 2022 al llevarse siete premios, incluyendo las categorías de Mejor Artista Nuevo y Mejor Artista Femenina.

A la voz de "drivers licence" le siguió Kanye West/Ye con seis triunfos en apartados como Mejor Artista Cristiano y Mejor Disco Gospel por su disco "Donda".

Por otro lado el puertorriqueño Bad Bunny y los surcoreanos de BTS establecieron distintos récords: mientras el reggeatonero se ubicó como el más ganador del premio a Mejor Artista Latino (3), la banda de K-Pop empató a One Direction como los más ganadores de Mejor Grupo, además de otras marcas.

Tras esta edición el rapero Drake se mantiene como el artista más ganador de la historia de los Billboard Music Awards, con 34 triunfos.

Entre los ganadores de 2022 también destacaron Doja Cat, Taylor Swift, The Kid LAROI, Justin Bieber, Kali Uchis y Silk Sonic, entre otros.

Lista de ganadores

Top Artist: Drake

Top New Artist: Olivia Rodrigo

Top Male Artist: Drake

Top Female Artist: Olivia Rodrigo

Top Duo/Group: BTS

Top Billboard 200 Artist: Taylor Swift

Top Hot 100 Artist: Olivia Rodrigo

Top Streaming Songs Artist: Olivia Rodrigo

Top Song Sales Artist: BTS

Top Radio Songs Artist: Olivia Rodrigo

Top Billboard Global 200 Artist (NEW): Olivia Rodrigo

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Artist (NEW): Ed Sheeran

Top Tour: The Rolling Stones (No Filter Tour)

Top R&B Artist: Doja Cat

Top R&B Male Artist: The Weeknd

Top R&B Female Artist: Doja Cat

Top R&B Tour: Bruno Mars (Bruno Mars at Park MGM)

Top Rap Artist: Drake

Top Rap Male Artist: Drake

Top Rap Female Artist: Megan Thee Stallion

Top Rap Tour: Omarion & Bow Wow (The Millennium Tour 2021)

Top Country Artist: Taylor Swift

Top Country Male Artist: Morgan Wallen

Top Country Female Artist: Taylor Swift

Top Country Duo/Group: Dan + Shay

Top Country Tour: Eric Church (Gather Again Tour)

Top Rock Artist: Glass Animals

Top Rock Tour: The Rolling Stones (No Filter Tour)

Top Latin Artist: Bad Bunny

Top Latin Male Artist: Bad Bunny

Top Latin Female Artist: Kali Uchis

Top Latin Duo/Group: Eslabon Armado

Top Latin Tour: Los Bukis (Una Historia Cantada Tour)

Top Dance/Electronic Artist: Lady Gaga

Top Christian Artist: Ye

Top Gospel Artist: Ye

ALBUM AWARDS

Top Billboard 200 Album: Olivia Rodrigo "SOUR"

Top Soundtrack: "Encanto"

Top R&B Album: Doja Cat "Planet Her"

Top Rap Album: Drake "Certified Lover Boy"

Top Country Album: Taylor Swift "Red (Taylor's Version)"

Top Rock Album: twenty one pilots "Scaled And Icy"

Top Latin Album: KAROL G "KG0516"

Top Dance/Electronic Album: ILLENIUM "Fallen Embers"

Top Christian Album: Ye "Donda"

Top Gospel Album: Ye "Donda"

SONG AWARDS

Top Hot 100 Song: The Kid LAROI & Justin Bieber "STAY"

Top Streaming Song: The Kid LAROI & Justin Bieber "STAY"

Top Selling Song: BTS "Butter"

Top Radio Song: Dua Lipa "Levitating"

Top Collaboration: The Kid LAROI & Justin Bieber "STAY"

Top Billboard Global 200 Song (NEW): The Kid LAROI & Justin Bieber "STAY"

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Song (NEW): The Kid LAROI & Justin Bieber "STAY"

Top Viral Song (NEW): Doja Cat ft. SZA "Kiss Me More"

Top R&B Song: Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) "Leave The Door Open"

Top Rap Song: Lil Nas X ft. Jack Harlow "INDUSTRY BABY"

Top Country Song: Walker Hayes "Fancy Like"

Top Rock Song: Måneskin "Beggin'"

Top Latin Song: Kali Uchis "telepatía"

Top Dance/Electronic Song: Elton John & Dua Lipa "Cold Heart – PNAU Remix"

Top Christian Song: Ye "Hurricane"

Top Gospel Song: Ye "Hurricane"