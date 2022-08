Pailita revela que entrará el quirófano durante los próximos días: "La salud está primero"

Pailita se ha transformado en uno de los cantantes de música urbana más exitosos del último tiempo. Tanto su trabajo, como su buen corazón y los constantes llamados que realiza a los jóvenes a mantenerse alejados de la delicuencia lo han posicionado como una de las figuras más queridas de la escena reggaetonera en nuestro país.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el artista confirmó que durante los próximos días entrará a pebellón con el bien de mejorar su salud y calidad interpretativa.

"Bueno, para los que no saben esta semana me opero. Esta semana entro a pabellón. Me quise operar la ñatita", señaló para luego aclarar que no se trata de un procedimiento únicamente estético.

"Si, este tabique de aquí... es difícil que lo vean por cámara pero lo tengo desviado... no sé si cuando era chico tuve un golpe aquí en la nariz, pero lo tengo desviado. Por eso hablo como gangoso igual, porque tengo el tabique desviado y necesito operarme", reveló.

Pailita indicó que "el lunes me opero, por una mejor vida. La salud está primero antes que todo así que ahí van a estar al tanto", concluyó.