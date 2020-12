Paul McCartney cierra su trilogía personal con disco grabado en pandemia

"McCartney III" es el título del nuevo álbum de Paul McCartney que publicó este viernes y que fue un trabajo en solitario, de producción propia, cerrando la trilogía que completan "McCartney" de 1970 y "McCartney II" de 1980.

Grabado a principios de este año en su home studio "Rockdown" en Sussex, "McCartney III" está construido principalmente a partir de tomas en vivo de Paul en voz y guitarra y piano, sobregrabando su forma de tocar el bajo y la batería.

El proceso se inició cuando regresó a una pista inédita de principios de los 90, "When Winter Comes" (grabada con George Martin), ahí elaboró un nuevo pasaje para la canción, lo que dio lugar al track que abre el LP "Long Tailed Winter Bird", mientras "When Winter Comes", con su nueva introducción de 2020 "Winter Bird", se convirtió en el gran final del nuevo álbum.