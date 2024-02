Paul McCartney recuperó icónico bajo robado después de 50 años

Más de 50 años tuvieron que pasar para que Paul McCartney recuperara uno de sus instrumentos más icónicos, el bajo eléctrico Höfner 500/1 que utilizó en los primeros años de The Beatles y fue robado desde una camioneta en 1972.

Hace unos días, un estudiante de cine identificado como Ruaidhri Guest compartió en su cuenta de X (antes Twitter) una fotografía del instrumento. "Para mis amigos y familiares heredé este artículo que ha sido devuelto a Paul McCartney. Comparte la noticia", escribió.

To my friends and family I inherited this item which has been returned to Paul McCartney. Share the news. pic.twitter.com/BlKP4L2ELP — Rassilon Productions (Ruaidhri Guest) (@RassilonP) February 13, 2024

La búsqueda del mítico bajo con forma de violín fue exhaustiva, de hecho, en 2023 motivó la campaña "Lost Bass" para dar con él, situación que terminó durante la jornada pasada cuando la página web oficial del músico confirmó la noticia, apuntando que "ha sido autenticada por Höfner y Paul está increíblemente agradecido de todos los involucrados".

Por su parte, el medio The Sun consultó a fuentes cercanas a McCartney, los que aseguraron que "Sir Paul está absolutamente emocionado. Es un giro increíble de los acontecimientos y él está encantado de poder reunirse con ello. Demuestra que hay grandes personas en el mundo, ya que alguien podría haber intentado venderlo o sacar provecho. Es maravilloso que lo haya recuperado en este momento de su vida, y Sir Paul querrá conservarlo por el resto de sus días".

El mismo medio constató que una familia encontró el instrumento en el ático mientras limpiaba un loft, al parecer fue una herencia de un familiar y era parte de una colección que se encontraba en la vivienda. La familia no sabía de qué se trataba hasta que dieron con la campaña lanzada el año pasado e hicieron las gestiones.

McCartney cuenta en el libro "The Beatles Anthology" que compró el bajo en 1961 cuando la banda tocaba en Hamburgo a solo 30 libras, algo así como 32 mil pesos chilenos actuales, y con él grabó los dos primeros discos del grupo de Liverpool: "Please, please me" y "With The Beatles", ambos de 1963.

Pese a que en el '63 Höfner le entregó un modelo renovado del 500/1, utilizó el adquirido en 1961 en la grabación de clip de "Revolution" de 1968. Igualmente, lo usó durante las grabaciones del proyecto Get Back, publicado como "Let it Be" (1970) y se puede ver en el documental de Peter Jackson estrenado en 2021.