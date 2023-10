Documental sobre fans escuchando a Pink Floyd en eclipse anuncia estreno

Pink Floyd continúa celebrando los 50 años de "The Dark Side of The Moon" con el lanzamiento de un documental un eclipse mientras fanáticos escuchan el álbum.

La pieza audiovisual de 30 minutos documenta el reciente eclipse ocurrido en abril pasado en el Parque Marino de Ningaloo de Australia, donde ocho afortunados fans de Pink Floyd llegaron para presenciar el eclipse solar total mientras escuchaban "The Dark Side of The Moon" con audífonos.

La épica canción final del álbum, "Eclipse", fue programada para alinearse con el momento exacto del eclipse total.

¿Cuándo y dónde ver el documental?

El documental titulado "Eclipse" se estrena el próximo viernes 13 de octubre y se puede ver en la cuenta oficial de Pink Floyd en YouTube.