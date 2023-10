Roger Waters en Chile: este el setlist de su show 2023

El británico Roger Waters inició este martes 24 su gira por Latinoamérica y se aproxima a Chile con su tour This Is Not a Drill.

El ex Pink Floyd se presentó en el Arena BRB Mané Garrincha de Brasilia en el primero de los 7 conciertos que realizará en Brasil. Luego seguirá por Uruguay y una doble fecha en Argentina.

Tras su paso por Buenos Aires, Waters concretará su retorno a Chile con dos conciertos en Santiago en el Estadio Monumental.

¿Cuándo viene Roger Waters a Chile?

El músico tiene fijado sus conciertos en Chile para el sábado 25 y domingo 26 de noviembre.

El setlist de Roger Waters

Esta fue la lista de canciones de Waters en Brasil: