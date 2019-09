Pionero del lo-fi: El músico Daniel Johnston murió a los 58 años

El músico de culto estadounidense Daniel Johnston falleció a los 58 años a causa de un paro cardíaco, según confirmó su ex representante a Austin Chronicle.

Johnston había tenido problemas de salud recientes que, según la publicación, se agravaron. Durante toda su vida se mantuvo alejado de las cámaras y fama, además de luchar con condiciones de salud mental como esquizofrenia y desorden bipolar.

El artista, considerado uno de los pioneros en la música lo-fi, se hizo conocido mundialmente cuando recibió elogios de Kurt Cobain, quien usaba poleras de sus álbumes y lo citaba como uno de sus favoritos.

Entre otros, también recibió loas de Tom Waits, Beck, Flaming Lips y Death Cab for Cutie.

Además de la música, Johnston era artista visual, de cómics e incluso diseñaba las portadas de sus discos.

En el cine fue retratado en dos documentales: la premiada "The Devil and Daniel Johnston" y "Hi, How Are You Daniel Johnston?", el que fue producido por Mac Miller y Lana Del Rey.