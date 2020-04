¿Coronavirus? Cardi B fue hospitalizada de emergencia

La rapera Cardi B le dijo a los fanáticos a través de Instagram que estuvo enferma en las últimas horas y que fue hospitalizada, aunque descartó que haya sido por coronavirus.

Cardi B reveló que sufrió muchos problemas estomacales que la llevaron a incluso a disminuir su peso. "Estaba pesando al menos 130 libras y ahora he vuelto a pesar 124. Literalmente peso 124 porque estaba vomitando mi vida, hombre", se lamentó.

La rapera de 27 años dijo que comió cuatro bolsas de algodón de azúcar y yogurt con mantequilla de maní para recuperar algo de peso. Además, descartó estar contagiada de coronavirus después de llegar al hospital por los problemas estomacales.

I have such a uncomfortable stomachache for the past 24 hours 🤦🏽‍♀️I’m so irritated by it .