John Davis, la voz real de los Milli Vanilli, murió debido al Covid-19

A los 66 años y a raíz de contagio de Covid-19, murió John Davis, el verdadero cantante detrás de las falsas voces del dúo Milli Vanilli.

Su muerte fue anunciada a principios de esta semana en una publicación de Facebook escrita por su hija Jasmin Davis. "Perdimos a un padre, a un hermano, a un abuelo, a un amigo y a un músico único. Estamos profundamente tristes por su fallecimiento y lo extrañaremos mucho, especialmente sonreír y reír", escribió.

La fama internacional de Davis llegó de una manera indirecta: Milli Vanilli, un dúo franco-alemán formado por los modelos Fab Morvan y Rob Pilatus, alcanzó el estrellato del pop a finales de la década de 1980 a través de una serie de éxitos como "Girl You Know It's True," "Baby Don't Forget My Number," "Blame It on the Rain" y "Girl I'm Gonna Miss You".

La fama del dúo creció aún más cuando se supo que en realidad no cantaban sus canciones, sino que era Davis. Luego, el Grammy que Milli Vanilli ganó en 1989 al mejor artista nuevo fue revocado.