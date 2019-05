Mánager afirma que "probablemente" Britney Spears no cante más

Luego de los diversos problemas que ha enfrentado en el último tiempo, la carrera de Britney Spears puede tener los días contados, según afirmó su mánager Larry Rudolph.

El hombre que maneja la carrera de la estrella pop habló con el sitio TMZ sobre el posible regreso de Spears a Las Vegas para concretar su serie de shows que debió suspender en febrero pasado.

"Como persona que guía su carrera -en base a la información que yo y todos los profesionales que trabajan con ella necesitan saber-, me he dado cuenta de que no debería regresar para hacer esta residencia en Las Vegas, no en un futuro próximo y probablemente nunca más", dijo Rudolph.

Y agregó: "El verano pasado, cuando ella quería hacer una gira, me llamaba todos los días. Estaba emocionada. No me había llamado en meses. Claramente no quiere actuar ahora".

Para aclarar aún más su postura sobre el futuro de Spears, su mánager enfatizó: "No quiero que vuelva a trabajar hasta que esté lista física, mental y apasionadamente. Si ese momento nunca vuelve, nunca volverá".

Spears ha enfrentado en el último mes una serie de dificultades que la llevaron a ingresar en abril pasado a una clínica psiquiátrica.