Murió Benny Mardones, cantante del éxito "Into the Night"

El cantante estadounidense Benny Mardones, compositor del éxito ochentero "Into the Night", murió a los 73 años por complicaciones de la enfermedad de Parkinson.

Mardones nació en Cleveland, Ohio, hijo de padre chileno. El cantante solo estuvo un par de ocasiones con su progenitor antes de dejarlo cuando aún era un bebé y volver a Chile.

Se inscribió en la Marina de los Estados Unidos y sirvió durante la Guerra de Vietnam. A su regreso, decidió mudarse a Nueva York para seguir una carrera en la música.

A fines de los '70, Mardones inició su carrera musical con shows y sus primeros materiales de estudio, sin mayor reconocimiento.

Eso, hasta que en 1980 lanzó "Never Run, Never Hide", su trabajo más alabado y que incluyó la exitosa balada "Into the Night"., canción que llegó al puesto 11 de los más escuchados de Billboard en Estados Unidos