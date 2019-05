Spice Girls regresaron en medio de una lluvia de críticas

La noche del viernes se vivió el retorno a los escenarios del grupo Spice Girls con un show en Irlanda del Norte, que no fue bien recibido por los asistentes que reclamaron por problemas de sonido.

El concierto se realizó en el Croke Park de Dublín ante 70 mil personas, dando inicio al tour de reunión con cuatro de la cinco integrantes originales anunciado en 2018.

La presentación de de Melanie Brown, Geri Horner, Emma Bunton y Melanie Chisholm partió con "Spice Up Your Life" para luego extenderse por 19 canciones en total.

Sin embargo, no fue todo felicidad entre los asistentes. A través de Twitter, parte del público reclamó por el sonido del show, afirmando que fue "realmente malo" y "horrible".

Brown, conocida como Mel B, ocupó su Instagram para subir una historia en la que agradecía a los asistentes al primer show y prometió "que las voces y el sonido sean mucho, mucho mejor" en el próximo concierto.

There’s something wrong when the crowd at @spicegirls concert are all sitting down because no one has a clue what song is on because the sound really is THAT bad. @mcd_productions @CrokePark @IrishTimes @LovinDublin #SpiceWorldTour #SpiceGirl pic.twitter.com/QkENc7BJ8Y