Popular rapero XXXTentacion murió baleado

El popular rapero XXXTentacion falleció este lunes a los 20 años en Florida, EE.UU.

El joven, cuyo nombre real era Jahseh Dwayne Onfroy, fue encontrado sin pulso en su vehículo deportivo, luego que un sujeto le disparara, según informó TMZ.

El músico fue trasladado a un hospital, pero los equipos médicos no pudieron hacer nada y las autoridades lo declararon muerto.

#BreakingNews The adult male that was taken to the hospital has been pronounced dead.