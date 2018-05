Programa “High Fidelity" anuncia a sus nuevos protagonistas

En su primer mes al aire, el programa documental de música "High Fidelity – The Power of Sound" tuvo como invitados a Carlos Cabezas, Lanza Internacional, Piero Duhart y Bruno Godoy (Sinergia). Cuatro capítulos y cuatro artistas en donde cada uno desnudó su sonido, logrando descifrar al espectador su proceso compositivo. Para este mes de mayo, la producción ya cuenta con cinco nuevos protagonistas.

Cler Canifru, Claudio "Bluesman" Valenzuela, Juan Carlos "Lobo" Araneda, Rodrigo Otero (Casanova) y We Are The Grand serán los encargados de exponer su propia experiencia en los siguientes episodios, los cuales se adentraran en su quehacer diario y experiencia como artistas.

"High Fidelity – The Power of Sound" es un nuevo programa documental que muestra la música, a sus intérpretes y gestores, al público con el fin de responder preguntas poco investigadas y descubrir en palabras de los mismos artistas "cómo crean su música".

El programa se exhibe en su canal de Youtube y por las pantallas de Fotorock cada lunes a partir de las 11:00 horas.