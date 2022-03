"Pude conquistar mi sueño": Niña demostró su talento y conoció al baterista de Foo Fighters

Una niña de nueve años llamada Emma Sofía emocionó a miles de usuarios de redes sociales al mostrar cómo cumplió uno de sus sueños: conocer al baterista Taylor Hawkins, del grupo Foo Fighters.

La pequeña, junto a sus padres y decenas de fanáticos de la banda, esperó por los intérpretes de "Best of You" en las afueras del hotel donde alojaban en Asunción, Paraguay. En esa ciudad, se presentarían en el festival "Asunciónico", que debió ser cancelado por malas condiciones climáticas.

Pero la noche del martes la pequeña iba con una misión, que cumplió: Tocó la batería en la vereda del hotel hasta que Hawkins bajó buscándola.

Mi hija desde que se enteró que venían los Foo Fighters empezó una campaña para conocerlos. Hoy llevamos su batería a tocar frente al Sheraton y miren quien salió ante su llamado. 😍 Dreams come true. pic.twitter.com/VpE8dTDY5g — Julius (@Julius_GPC) March 23, 2022

El artista se tomó unas fotos con Emma y la niña agradeció el gesto: "Pude conquistar mi sueño", señaló.

una piba de 9 tocando la bata frente al sheraton hizo que el baterista de foo fighters salga del hotel. así nomás cuando sos BICHOTA — olivia sin popeye (@cantoporsimuero) March 23, 2022