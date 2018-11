La Unesco declaró al reggae como Patrimonio de la Humanidad

La Unesco inscribió hoy jueves en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el reggae, género musical que se desarrolló por primera vez en Jamaica.

"Amalgama de antiguos ritmos musicales jamaicanos y de otros de orígenes muy diversos –caribeños, latinoamericanos y norteamericanos– el "reggae" se originó en un medio cultural de grupos marginados que vivían principalmente en la parte occidental de la ciudad de Kingston", señaló la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en un comunicado.

"Su aportación a la reflexión internacional sobre cuestiones como la injusticia, la resistencia, el amor y la condición humana pone de relieve la fuerza intelectual, sociopolítica, espiritual y sensual de este elemento del patrimonio cultural", agrega la Unesco.

