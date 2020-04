Ricardo Arjona prepara el terreno para su disco grabado en Abbey Road

El cantante Ricardo Arjona continúa preparando el terreno para la salida de su nuevo disco doble "Blanco y Negro", el cual grabó en los legendarios estudios Abbey Road en Inglaterra.

Pese a que la anunciada placa aún no cuenta con fecha de estreno, el artista adelantó que este 28 de abril debutará su primer sencillo "Hongos". Parte del tema ya fue mostrado por el guatemalteco en sus redes sociales.

"Lo cierto es que son dos discos. Uno se llama Blanco, otro se llama Negro. Saldremos primero con Blanco, y después viene Negro. Blanco tiene 14 canciones, Negro tiene 12. Es probablemente el trabajo más importante que hice en toda mi vida", comentó en un video publicado en su perfil de Instagram.

Además Arjona ha estado convocando a distintos artistas independientes para que realicen reversiones de los temas de "Blanco y Negro", los cuales aún no se conocen.

Por el momento el álbum doble, que fue producido de manera independiente, no tiene fecha de lanzamiento. "No es una estrategia de marketing ni de hacerlo esperar. Es que a veces, a los que nos dio por navegar con la bandera de la independencia, no encontramos los caminos fáciles para avanzar", sostuvo la voz de "Fuiste tu".