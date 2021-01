La banda estadounidense Bad Religion lanzó el mismo día del juramento de Joe Biden "Emancipation of the Mind", una canción descartada su álbum de 2019, "Age of Unreason", descrita por Greg Graffin como "una celebración de los valores de la iluminación que se pueden cultivar a través del aprendizaje entusiasta y la mente abierta".

LEER ARTICULO COMPLETO