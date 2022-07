Baterista de Pulp confirmó reunión después de 10 años

Lo que comenzó como una especulación, ahora fue confirmada por el baterista Nick Banks: Pulp volverá a los escenarios en 2023, a 10 años de su último show.

Banks dijo que la banda tenía una lista de fechas y lugares "potenciales", luego de que Jarvis Cocker publicara un video con una frase de una canción de la banda inglesa y generara especulación por el retorno.

"No son malas noticias, ¿verdad?", dijo Banks a BBC Radio Sheffield, confirmando que los conciertos se realizarían en 2023. Cuando se le preguntó si tocarían en su ciudad natal de Sheffield, dijo: "No se necesita el cerebro de Gran Bretaña para juntar esos puntos".

"Nunca fue un caso en el que todos empezáramos a insultarnos y tirar nuestros juguetes del cochecito. La banda se pone en un cajón debajo de la cama y sabes que está a salvo allí y eventualmente resucitará", agregó Banks a la radio.

Estas declaraciones se suman lo que escribió en Twitter en las últimas horas: "Como era de esperar, todo se ha vuelto un poco loco aquí. Los detalles de los conciertos se revelarán a medida que lo hagan. Mantén la calma, abraza tus discos Pulp y sueña con volverte loco en algún momento del 2023".

Hey folks, unsurprisingly it’s has all gone a bit mental on here. Gig details will be revealed as and when.



Stay calm, hug your #pulp records and dream of going mental sometime in 2023.